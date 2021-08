Volkswagen präsentierte am 29. Juli die Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2021. Dabei konnte der Konzern speziell durch den Beitrag von Audi und Porsche Rekordzahlen vermelden, die trotz Pandemie und Chipknappheit erreicht werden konnten. Die Zahlen waren damit sogar besser als im Rekordhalbjahr 2019. Obwohl sich der Mangel an Halbleitern in den nächsten Wochen noch einmal verschärfen wird, glaubt Volkswagen an ein durchgängig gutes Jahr 2021. Der Konzern erhöhte deshalb zusätzlich auch seine Jahresprognose. Nachdem herstellerübergreifend die gesamte Autoindustrie davon betroffen ist, sollten die Marktanteile relativ stabil bleiben. Die Marktteilnehmer warfen die Autowerte jedoch erneut aus den Portfolien, weil auch Toyota Produktionsbeschränkungen am 20. August melden musste.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Volkswagen hat am 13. Mai 2021 lehrbuchmäßig nach einer leichten Konsolidierungsphase an der Unterstützung bei 197,49 Euro wieder nach oben gedreht und ist leider beim erneuten Überwindungsversuch der 250 Euro Anfang Juni gescheitert. Stattdessen legte der Kurs erneut eine Konsolidierung bis unter den Support bei 197,49 Euro hin. Die Nachricht über die halbleiterbedingte Drosselung der Produktion sorgte für eine nicht nachhaltige Unterschreitung dieser Unterstützung. In den nächsten Tagen sollte sich entscheiden, ob der Support bei 197,49 Euro erneut eine Trendwende hervorruft oder die Konsolidierung aufgrund eventuell schlechter Vorgaben aus den USA fortschreitet und die Unterstützung bei 197,49 Euro erneut durchbrochen wird. Für die heutige Strategie wird darauf gewettet, dass sich der Kurs rund um die Marke bei 197,49 erneut dreht und sich danach wieder in Richtung des All Time Highs bei 250 Euro entwickelt.