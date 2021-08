Biontech, Standard Lithium, Nel,Varta – viermal analysiert…

Beim DAX gilt – es war mindestens der 4. DAX-Trade in Serie, den wir mit ein bisschen mulmigem Bauchgefühl auf die Reise geschickt haben. Aber – Vola bei knapp 24, der Indikator hat uns etliche Male 2021 geholfen. Es war zugleich der 18! DAX-Trade in Serie, den wir mit Gewinn abgeschlossen haben im spekulativen Dienst. Alles dazu – welcher Trade, welcher Horizont, welche Erwartung – bei uns im Börsendienst als Feierabendtrade.

Liebe Feingold-Freunde, im Audio haben wir gestern Lithium, Nel, Biontech und Varta ausführlich besprochen und erklärt, wie und womit man die vier Basiswerte momentan angehen muss. Vor allem Nel war wieder einmal der Klassiker des “9-Uhr-Trades”, den wir auch schon von Varta und früher Wirecard kennen. All das im spekulativen Bereich - h ier zu sehen und auch zum testen und abonnieren.

Um kurz nach 21.30 gestern Abend war der „Abholdienst“ dann da. DAX über 15.800, Schein genau da wo wir ihn haben wollten. Auch dieser KonterTrade endet also im Gewinn und wie Ihr in der Übersicht des Turbo-Dienstes seht bauen wir unsere Serie damit weiter aus. Eines muss man jedoch zugeben – der Markt ist ein wenig absurd. Erst sah es gestern aus, als würde die Nasdaq nach unten durchgereicht. Dann wiederum gab es einen deutlichen Dreh mit natürlich sinkender Vola. Die Stimmungsdaten – weiterhin widersprüchlich. Man kann spüren, dass die Luft sehr dünn ist nach oben und die wenigsten auf dem falschen Fuß erwischt werden möchten. Daher sichern auch viele immer wieder ab und nach und hindern den Markt – bis jetzt – an einem deutlichen Rücksetzer.

Sollte der DAX deutlich unter Druck kommen heute oder am Montag könnten wir uns einen neuerlichen Konter-Trade vorstellen. Dafür muss der Markt aber mitspielen.

Dazu, erneuter Einbruch bei Biontech am Donnerstag. Nicht so vehement wie bei den China-Aktien, die komplett filetiert werden. Chance aber für einen erneut erfolgreichen Feierabendtrade? Durchaus möglich. Denn Daniel hat letzte Woche im Audio ausführlich erläutert, dass selbst bei einer Biontech die Korrekturerwartung vom Top 30-50 % sei. Dienstag erfuhrt Ihr bei LS Exchange im Video - hier zu sehen - wie der Feierabendtrade bei Biontech laufen kann. Ihn erhalten alle Abonnenten unseres spekulativen Börsendienstes.