Heliot Europe auf Expansionskurs: Massiver Sigfox 0G Netzausbau in DACH / Schweiz, Slowenien und Österreich im Fokus der Expansion der IoT Infrastruktur (FOTO)

Bern/Ljubljana/Wien/München (ots) -



- Europas größter Sigfox 0G Netzbetreiber erreicht wichtige Meilensteine im Network-Rollout in der Schweiz, Slowenien und Österreich - Planung, Koordination und Betrieb des Netzes erfolgen zentral über Shared Service Center (Heliot SSC)

- Heliot Strategie "We got you covered" erlaubt schnellen bedarfsgerechten Zusatzausbau des Netzes für Kundenanwendungen

- Roaming in 72 Ländern, 18 Millionen smarte Objekte sowie die Auswahl aus fast 1000 verschiedenen Endgeräten untermauern die Pole-Position von Sigfox als IoT-Anbieter