HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Borussia Dortmund (BVB) mit "Buy" und einem Kursziel von 8 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Management des Fußballvereins habe einen Weg gefunden, sportlichen Erfolg und Kosten in Balance zu halten, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies schlage sich in solider Profitabilität nieder./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2021 / 07:58 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2021 / 08:16 / MESZ