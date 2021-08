Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Novavax Gute UK-News, Aktie braucht neue Kaufsignale Im gestrigen NASDAQ-Handel zeigte sich bei der Novavax Aktie wieder einmal, dass der Aktienkurs des US-Impfstoff-Entwicklers aktuell in der Zone zwischen 246 Dollar und 251 Dollar auf charttechnische Hürden trifft. In den letzten Tagen, so auch am …