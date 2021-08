Sydbank Falls More Than 2% as Nordea Downgrades Autor: PLX AI | 26.08.2021, 09:30 | 15 | 0 | 0 26.08.2021, 09:30 | (PLX AI) – Sydbank falls more than 2% in early trading after Nordea cut the stock to hold from buy. The analysts said they are less optimistic than Sydbank's expectations that lending will pick up in H2 (PLX AI) – Sydbank falls more than 2% in early trading after Nordea cut the stock to hold from buy. The analysts said they are less optimistic than Sydbank's expectations that lending will pick up in H2 (PLX AI) – Sydbank falls more than 2% in early trading after Nordea cut the stock to hold from buy.

The analysts said they are less optimistic than Sydbank's expectations that lending will pick up in H2



