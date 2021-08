Heute beginnt das Treffen der US-Notenbanker in Jackson Hole - und die amerikanischen Aktienmärkte laufen unter allerdünnsten Handelsvolumina weiter nach oben (der S&P 500 gestern erstmals über der Marke von 4500 Punkten

Heute beginnt das Treffen der US-Notenbanker in Jackson Hole - und die amerikanischen Aktienmärkte laufen unter allerdünnsten Handelsvolumina weiter nach oben (der S&P 500 gestern erstmals über der Marke von 4500 Punkten). Alle warten auf die Rede von Jerome Powell am morgigen Freitag - aber keiner rechnet damit, dass der Fed-Chef wirklich Relevantes in Sachen Tapering sagen wird. Täuschen sie sich? Vermutlich werden erst die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag nächster Woche klarer machen, wie die Fed weiter agieren wird - unabhängig on Jackson Hole. Unterdessen mehren sich die Anzeichen, dass die Inflation noch länger hoch bleibt bzw. weiter steigen wird. Die Notenbank Südkoreas hat heute Nacht den Leitzins erhöht - und das bei deutlich niedrigeren Inflations-Raten als in den USA..

Hinweis aus Video auf Artikel: "Inflation und dann Stagflation? Das Dilemma beim Tapering"

Das Video "Aktienmärkte vor Jackson Hole: Totentanz!" sehen Sie hier..