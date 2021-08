Britische Autoproduktion geht erstmals seit Februar zurück

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Autoproduktion ist erstmals seit Februar wieder deutlich zurückgegangen. Die Hersteller produzierten im Juli 37,6 Prozent weniger Fahrzeuge als im gleichen Monat des Vorjahres, wie der Verband Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) am Donnerstag mitteilte. Der vergangene Monat war damit der schlechteste Juli seit dem Jahr 1956.

Grund für den Rückgang ist vor allem der anhaltende Chip-Mangel, der Autohersteller weltweit belastet. Hinzu kam im Juli, dass in Großbritannien Tausende "gepingt", also nach Kontakten zu Corona-Infizierten in Quarantäne geschickt wurden.