Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax eröffnet schwächer ++ Delivery Hero legt Zahlen vor ++ Lang & Schwarz sorgt für Aufregung ++ Western Digital auf Shoppingtour.

> MÄRKTE & KURSE | An den US-Börsen hielt sich die Risikobereitschaft der Anleger am Dienstag vor dem mit Spannung erwarteten Notenbankertreffen in Jackson Hole in Grenzen. Die großen US-Indizes konnten dennoch moderat zulegen. Der Dow Jones schloss 0,11 % fester bei 35.405,50 Punkten. Der S&P 500 erreichten eine neue Bestmarke und beendete den Handel mit einem Plus von 0,22 % bei 4.496 Punkten. Auch der Nasdaq 100 (+0,07 % auf 15.368 Punkte) konnte im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch erreichen. An den deutschen Börsen steht heute ebenfalls die Geldpolitik der Notenbank im Fokus. Zu einem wegen der beginnenden Notenbankkonferenz in Jackson Hole, zum anderen veröffentlicht heute die EZB ihr jüngstes Sitzungsprotokoll. Der Dax eröffnete heute Morgen 0,55 % leichter bei 15.773 Punkte und damit die Einschätzung der Marktbeobachter im Vorfeld. Zudem standen die aktuellen Halbjahreszahlen des Essenlieferdienstes Delivery Hero im Blickpunkt.