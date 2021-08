Frankfurt (ots) - Bessere Bildungsmöglichkeiten für Kinder - dieses Thema treibt

Großeltern in Deutschland um, wie der "Rabobank Food Navigator" zeigt. Mehr als

ein Drittel der über 65-Jährigen würden ihr Geld am liebsten in die

Bildungsförderung von Kindern investieren. Auch im Bundesdurchschnitt liegt die

Bildungsförderung bei dieser Frage an der Spitze - gemeinsam mit einem anderen

sehr aktuellen Thema.



Für viele Bundesländer sind die Sommerferien bereits vorbei, weitere starten in

den kommenden Wochen ins neue Schuljahr. Doch wie sieht es mit den Bedingungen

für Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte aus, wie sehr wird Corona weiter das

Geschehen beeinflussen? Dass die Pandemie bereits Schwachpunkte der

Bildungssysteme offengelegt hat, vor allem in puncto Online-Unterricht, zeigt

der aktuelle Bildungsmonitor 2021 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft

(INSM). Die aktuellen Bedingungen gingen demnach zulasten der

Bildungsgerechtigkeit und betreffen vor allem die Kinder und Jugendlichen, die

es ohnehin schwerer haben. Das komplette Ausmaß der Bildungsdefizite wird sich

wohl erst in den kommenden Jahren zeigen.







Navigator": Die Förderung der Bildung von Kindern ist vielen Befragten ein

Anliegen - aktuell gibt ein Drittel ( 31,2 Prozent ) bei der Frage "Wenn Sie mit

Ihrem angelegten Geld etwas in der Welt bewegen könnten, was würden Sie sich am

ehesten wünschen?" an, am ehesten in Bildungsmaßnahmen investieren zu wollen.

Maßnahmen zum Klimaschutz stehen ebenfalls ganz weit oben: 30,3 Prozent möchten

ihr Geld in Klimaprojekten investiert sehen. Dass sich dies in besonderer Weise

auch für die nachfolgenden Generationen auszahlen kann, zeigt der erste

Klima-Risiko-Index für Kinder von UNICEF und der Fridays for Future-Bewegung.

Demnach bedrohen der Klimawandel und daraus resultierende Umweltbelastungen und

-bedrohungen durch Dürre, Unwetter und Überschwemmungen auch weltweit die

Bildungsmöglichkeiten für Kinder.



Grundsätzlich befürworten 40,2 Prozent der Deutschen, dass mit ihrem angelegten

Geld etwas Gutes in der Welt bewegt werden kann, während 36,1 Prozent dies

ablehnen.



Großeltern möchten in Bildung investieren, die junge Generation bevorzugt

Umweltprojekte



Die Bildungsförderung für Kinder liegt vor allem den Älteren am Herzen. Die über

65-Jährigen liegen bei dieser Frage mit 35,6 Prozent mit Abstand an der Spitze.

Die 30- bis 39-Jährigen sowie die 40- bis 49-Jährigen liegen mit 31,2 und 31,1

Prozent auf Platz 2 und 3. Seite 2 ► Seite 1 von 2



