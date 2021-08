Rosenheim (ots) - +++ In Europa eine On-Board-Unit für Mautdienste mit

Abrechnung aus einer Hand +++ European Electronic-Toll-Service (EETS) für LKW+++



Das mittelständische Mineralölunternehmen Hoyer mit Sitz in Niedersachsen hat

mit Tolltickets, einem europäischen Marktführer für Mautdienste, eine

Kooperation vereinbart: Hoyer wird seinen Kunden künftig mit der eigenen

Tankkarte, der HoyerCard, eine On-Board-Unit anbieten, mit der LKW ihre

Mautzahlungen in Europa vollautomatisch und mit einheitlicher Abrechnung

durchführen können. Das System basiert unter anderem auf dem Europäischen

Elektronischen Mautdienst (EETS) und wird samt der dafür notwendigen Technologie

von Tolltickets, einem Tochterunternehmen von Kapsch TrafficCom, geliefert.

Tolltickets ist seit 2018 als Mautdienstleistungsanbieter auf Basis der

europäischen EETS-Direktive registriert.





"Wir freuen uns sehr, unseren Kunden künftig einen vollautomatischen undeinheitlichen Mautdienst zu ermöglichen, wenn sie mit der neuen Hoyer-EETS Boxunterwegs sein werden", sagt Thomas Reichert, Geschäftsbereichsleiter derHoyerCard und Prokurist der Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG. "Das und die stetigenationale als auch internationale Netzentwicklung - mittlerweile könnenHoyerCard-Kunden an über 2.000 Stationen bargeldlos Kraftstoffe beziehen -stellt eine ideale Ergänzung zur HoyerCard dar, die mittlerweile dem Ansprucheiner echten Full-Service-Card gerecht wird. Mit der Erweiterung desProduktportfolios wollen wir unser Angebot weiter für unsere Kunden ausbauen unddie vollautomatische Mautabrechnung als wichtigen Bestandteil unsererDienstleistungen etablieren."EETS in der Praxis"Die Partnerschaft mit Hoyer und seiner leistungsstarken HoyerCard istbeispielhaft dafür, den Europäischen Elektronischen Mautdienst in der täglichenPraxis anzubieten", sagt Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom, derMuttergesellschaft von Tolltickets. "Das Know-how und die weltweite Erfahrungvon Kapsch TrafficCom im Bereich elektronischer Mautsysteme ist ein wichtigerBaustein für unser Tochterunternehmen Tolltickets. So lassen sichMautdienstleistungen mit marktführender Technologie an Partner wie Hoyerliefern, für deren Endkunden Qualität und Benutzerfreundlichkeit des Services imMittelpunkt stehen."Europas Mautstrecken aus einer HandKapsch TrafficCom liefert mit der selbst entwickelten und produzierten On-BoardUnit einen wichtigen Teil der EETS-Infrastruktur, die von der Kapsch-TochterTolltickets im Kundenprojekt mit Hoyer eingesetzt wird. Über die von Tollticketsbereitgestellte IT-Infrastruktur wird Hoyer die Maut für seine Kunden in allen