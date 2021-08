Clever Leaves kann zukünftig medizinische Cannabisblüten aus Kolumbien exportieren (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

New York (ots) - Clever Leaves Holdings Inc. (Nasdaq: CLVR) ("Clever Leaves"oder das "Unternehmen"), ein multinational agierendes Unternehmen undlizenzierter Hersteller von Cannabinoiden in pharmazeutischer Qualität, empfingEnde Juli den kolumbianischen Präsidenten Duque in seiner Produktionsstätte inKolumbien. Der Präsident unterzeichnete ein neues Dekret, das lizenziertenkolumbianischen Cannabisunternehmen wie Clever Leaves erlaubt, an derkommerziellen Produktion und dem Export von medizinischem Cannabisblütenmaterialteilzunehmen. Der Gesetzentwurf beinhaltet auch den Zugang zu medizinischemCannabis für Patienten in Kolumbien.Kyle Detwiler, CEO von Clever Leaves, sagte: "Dass Präsident Duque diesesbedeutsame Dekret bei uns auf den Clever Leaves Plantagen unterzeichnete, wareine große Ehre für uns und zeigt auch die Stellung von Clever Leaves inKolumbien sowie weltweit. Wir haben seit 2016 die notwendigen Kapazitätenaufgebaut, um Produkte in pharmazeutischer Qualität herzustellen. Diese neueregulatorische Entwicklung wird es Clever Leaves ermöglichen, Pharmafirmen undmedizinische Cannabisfirmen auf der ganzen Welt besser zu beliefern. Hierbeigilt unser Augenmerk vor allem dem Patientenwohl. Durch unsere portugiesischeBlütenproduktionsanlage haben wir die verschiedenen Herausforderungenerfolgreich gemeistert, mit denen ein solcher Betrieb konfrontiert ist. Wirhoffen, dass diese Erfahrungen und Beziehungen es Clever Leaves ermöglichen,Patienten weltweit mit den qualitativ besten Blüten versorgen zu können."Medizinische Cannabisprodukte aus Kolumbien: Hohe Qualität aufgrund klimatischerBedingungenKolumbien hat weitaus günstigere klimatische, geologische und geografischeBedingungen gegenüber Kanada und den USA für den intensiven und qualitativhochwertigen medizinischen Cannabisanbau. Das äquatoriale südamerikanische Klimaermöglicht, medizinisches Cannabis im Freien effektiv anzubauen. Durch diegleichmäßige Sonneneinstrahlung, die konstanten Temperaturen und beständigeNiederschläge, sind ideale Rahmenbedingungen für den Anbau von Cannabis durchdie Natur gegeben und machen den Anbau im Freien auf der Plantage von CleverLeaves möglich.Die kolumbianische Blüte ergänzt die bereits bestehende portugiesischeBlütenproduktion von Clever Leaves und ermöglicht es dem Unternehmen, einumfassendes Portfolio zu kultivieren und anzubieten, das verschiedene Sorten undAnbaubedingungen abdeckt und den sich ständig ändernden Bedürfnissen vonPatienten gerecht wird. Clever Leaves ist nun in der Lage, seinen Partnern einumfassendes medizinisches Cannabis-Produkt Portfolio aus Extrakt-, Isolat- und