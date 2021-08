WIESBADEN (ots) - Bauland war in Deutschland noch nie so teuer wie im Jahr 2020.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, kostete ein Quadratmeter

baureifes Land durchschnittlich 199 Euro. Im Jahr 2010 hatte der

Quadratmeterpreis noch bei 130 Euro gelegen. Je nach Bundesland und

Gemeindegröße zeigt sich dabei ein erhebliches Preisgefälle: So zahlten

Grundstückskäufer in den Flächenländern Bayern und in Baden-Württemberg im Jahr

2020 mit 349 beziehungsweise 245 Euro besonders viel für einen Quadratmeter

Bauland. In Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern wurde nur ein

Bruchteil dieses Betrags fällig: Hier lagen die Preise zwischen 46 und 63 Euro.



Preise in Städten ab 500 000 Einwohnerinnen und Einwohnern besonders hoch







Gemeinden mit weniger als 2 000 Einwohnerinnen und Einwohnern kostete ein

Quadratmeter Bauland 2020 im Schnitt 71 Euro. In den 14 größten Städten mit

mindestens 500 000 Einwohnerinnen und Einwohnern mussten Käuferinnen und Käufer

mit durchschnittlich 1 213 Euro das 17-Fache bezahlen.



Baugrundstücke in Geschäftsgebieten etwas teurer als in Wohngebieten



Mehr als drei Viertel (76 %) aller Verkäufe baureifen Landes waren Transaktionen

von Grundstücken in Wohngebieten. Hier kostete der Quadratmeter Bauland 234

Euro. In Geschäftsgebieten waren die Grundstücke mit durchschnittlich 242 Euro

pro Quadratmeter unter allen Baugebieten am teuersten. Der Quadratmeterpreis in

Wohngebieten geschlossener Bauweise lag dabei mit 309 Euro pro Quadratmeter rund

92 Euro höher als in Wohngebieten offener Bauweise (217 Euro). Bei geschlossener

Bauweise dürfen Gebäude ohne Abstand errichtet werden (beispielsweise

Reihenhäuser), die offene Bauweise hingegen erfordert einen seitlichen

Grenzabstand.



In Dorfgebieten wurde dagegen nur ein Quadratmeterpreis von durchschnittlich 62

Euro erzielt. Neben der Wohnnutzung ist in Dorfgebieten ausschließlich der Bau

von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zulässig. Darüber hinaus sind

nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe und Handwerksbetriebe erlaubt, die der

Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner des Gebietes dienen.



Methodische Hinweise:



Baureifes Land sind Flächen, die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften

baulich nutzbar sind. Dazu gehören Grundstücke oder Grundstücksteile, die von

der Gemeinde für die Bebauung vorgesehen sind, bei denen die baurechtlichen

Voraussetzungen für die Bebauung vorliegen und deren Erschließungsgrad die

sofortige Bebauung gestattet. Industrieland, Land für Verkehrszwecke und nicht

zur Bebauung vorgesehene Freiflächen sind nicht enthalten. Die ausgewiesenen

Durchschnittswerte sind für einen zeitlichen Vergleich nur bedingt verwendbar,

weil sich die statistischen Massen, aus denen sie ermittelt werden, jeweils aus

anders gearteten Einzelfällen zusammensetzen können. Die Statistik der Kaufwerte

für Bauland hat daher mehr den Charakter einer Grundstückswechselstatistik, mit

der durchschnittliche Kaufwerte bei einem Eigentümerwechsel ermittelt werden,

als den einer echten Preisstatistik, bei der die Preisentwicklung identischer

Grundstücke im Zeitverlauf betrachtet werden müsste. Aus diesem Grund werden

auch keine prozentualen Veränderungen veröffentlicht.



Das Statistische Bundesamt veröffentlicht jedoch seit Mai 2008 für

Gesamtdeutschland einen "Preisindex für Bauland", der den Einfluss der

veränderten Massen auf den Durchschnittswert weitgehend bereinigt und so die

Preisentwicklung für Bauland darstellt. Der Preisindex bezieht sich nur auf

baureifes Land. Zu seiner Berechnung werden Daten aus der Statistik der

Kaufwerte für Bauland herangezogen. Die Ergebnisse werden in der Fachserie 17,

Reihe 4 veröffentlicht.



Detaillierte Informationen zur Statistik der Kaufwerte für Bauland enthält die

Fachserie 17, Reihe 5. Die vollständigen Quartals- und Jahresergebnisse sind in

der Datenbank GENESIS-Online über die Tabellen 61511-0001 bis 61511-0012

abrufbar.



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen

sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.



