ESSEN (dpa-AFX) - Der Immobilienentwickler Instone Real Estate hat in den ersten sechs Monaten 2021 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Der Anstieg der Preise für Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen setze sich unvermindert fort, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Essen mit. Umsatz und Gewinn legten im ersten Halbjahr deutlich zu. Vorstandschef Kruno Crepulja sieht Instone daher auf Kurs zu den Zielen für 2021. Dabei sollen die höheren Immobilienpreise die ebenfalls gestiegenen Kosten für Baumaterial kompensieren.

Am Aktienmarkt kamen die Resultate gut an. Die Aktien legten im frühen Handel um rund 3,4 Prozent auf 27,30 Euro zu und waren damit unter den Favoriten im Nebenwerteindex SDax. Die Bekräftigung des Ausblicks sorge für Sicherheit mit Blick auf die Erträge des Projektentwicklers für Wohnimmobilien im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Philipp Kaiser von Warburg Research in einer ersten Reaktion. Der Experte rät weiter zum Kauf der Aktien.