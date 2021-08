Evergold plant Bohrbeginn auf seinem Snoball-Projekt in der Golden Triangle von British Columbia für Anfang September

Toronto, Kanada - 26. August 2021 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) („Evergold” oder das „Unternehmen”) (www.evergoldcorp.ca) freut sich bekanntzugeben, dass die Bohrungen auf dem Gebiet der hochgradigen „C-Zone“ Gold-Silber-Entdeckung in der Nähe von Pyramid Peak auf dem Snoball-Projekt Anfang September starten werden. Snoball befindet sich in der Golden Triangle Region im Nordwesten von British Columbia. Die C-Zone ergab lokal hochgradige Gold- und Silberwerte aus ersten Bohrungen des Unternehmens im Jahr 2020, darunter 12,9 g/t Au und 54 g/t Ag über 1,4 Meter in Bohrloch SB20-005 innerhalb eines Abschnitts von 9,6 Metern mit 3,2 g/t Au und 28 g/t Ag. Die Bohrungen geschehen auf einem Gebiet mit weit verbreitetem und hochgradigem Gold und Silber in Gesteinsproben und Feinerzen im Felsschutt, die in früheren Jahren durchgeführt wurden, einschließlich Höchstwerten von 22,7 g/t Au und 1.080 g/t Ag in ausgewählten Gesteinsproben. Alle Bohrungen im Jahr 2020 wurden von der Gipfel-Bohrplattform aus durchgeführt, die sich oben auf Pyramid Peak befindet, was darauf hindeutet, dass diese Bohrungen möglicherweise nur die Spitze des Systems erreicht haben. Die anstehenden Bohrungen werden von Plattformen aus durchgeführt, die sich bergab Richtung Südwesten von der Gipfel-Bohrplattform befinden und Bohrungen über die gesamte Breite des Ziels und in die Tiefe ermöglichen.

„Es ist immer aufregend, die Bohrungen auf hochgradigen Gold-Silber-Projekten zu beginnen,“ sagte Kevin Keough, Präsident und CEO, „und Snoball hat das Potenzial, Ergebnisse zu liefern die für hohe Aufmerksamkeit sorgen können. Wir werden den Bohrer so lange arbeiten lassen, wie es das Wetter zulässt – in diesem Teil der Welt in der Regel bis in den Oktober. In der Zwischenzeit warten wir weiterhin auf die Ergebnisse der in dieser Saison abgeschlossenen Bohrungen auf unserem Golden Lion Projekt, wo uns Beobachtungen im Bohrkern von einer intensiven hydrothermalen Zersetzung infolge Verwitterung mit sulfid- und edelmetallreichen Quarz-Karbonat-Erzgängen, Adern, Trümmerzonen und Brekzien sowie kurze Intervalle von halbmassiven und massiven Sulfiden optimistisch stimmen. Die Bohrergebnisse von Golden Lion werden weiterhin für ungefähr Mitte September erwartet.“