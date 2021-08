Und so scheinen „nur“ Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien das Hauptproblem des Managements zu sein. Bisher haben diese jedoch die kräftige Umsatzerholung der Instone nicht bremsen können. Vorab in Kurzform die Zahlen des ersten Halbjahres: : Bereinigter Umsatz 260,5 Mio Euro (Vj. 179,6),bereinigte EBIT 41,1 Mio Euro (Vj. 28,2 ), bereinigte Ergebnis nach Steuern 23,4 Mio Euro (Vj. 13,7).

„Mit der Entwicklung in der ersten Jahreshälfte sehen wir uns auf einem guten Weg, unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen. Wir gehen von einer weiteren deutlichen Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte aus. Mit einem starken Kerngeschäft und unserem innovativen Produkt im Bereich bezahlbares Wohnen haben wir gute Gründe, sehr zuversichtlich in die Zukunft zu blicken“, so Kruno Crepulja, Vorstandsvorsitzender der Instone Real Estate Group AG.

Weietrhin geht der Vorstand der Instone für das Jahr 2021 unverändert von bereinigten Umsatzerlösen zwischen 820 und 900 Millionen Euro und einem bereinigten Nettoergebnis von 90 bis 95 Millionen Euro aus. Und mit der vergleichsweise hohen Liquidität sind die Umsatzziele vorstellbar: Barmittel einschließlich der ungenutzten Kreditlinien liegen zum Quartalsstichtag bei rund 390 MioEuro, zusätzlich ungenutzte Projektfinanzierungslinien in Höhe von über 130 Mio Euro.