Kann die Fresenius Medical Care-Aktie in naher Zukunft auf 71,14 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Fresenius Medical Care-Aktie (ISIN: DE0005785802) vor einem weiteren Kursschub stehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie des Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical Care startete nach einem Tief bei 55,18 EUR vom 02. Februar 2021 zu einer Rally. Diese führte die Aktie am 14. Juli 2021 auf das bisherige Rallyhoch bei 71,14 EUR. Anschließend konsolidierte der Wert ausführlich. Am 13. August gelang der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend. Nach einem Hoch bei 69,96 EUR kam es zuletzt aber wieder zu Gewinnmitnahmen. Am 24.8.21 setzte der Wert auf dem gebrochenen Abwärtstrend und seinem EMA 200 auf.