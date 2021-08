FRANKFURT (dpa-AFX) - Die bislang bedeutendste Reform des Dax vergrößert den Leitindex in Kürze um zehn auf dann 40 Unternehmen. Die Neulinge kommen allesamt aus dem MDax , in dem bislang 60 Unternehmen zu finden sind. Ein Großteil der Aufsteiger, die am Freitagabend, 3. September bekannt gegeben werden, gilt als gesetzt. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt es indes um die letzten freien Plätzen zwischen Beiersdorf , Puma SE , Qiagen und LEG Immobilien .

Die vier Konzerne liegen in ihrem von der Deutschen Börse berücksichtigten Streubesitz-Börsenwert sehr eng beieinander. Daher ist für sie die Kursentwicklung der letzten Handelstage bis Ende August entscheidend. Erstmals in der ersten Börsenliga vertreten werden die zehn aus dem MDax kommenden Unternehmen am Montag, 20. September, sein.