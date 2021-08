Köngen (ots) - Der deutsche Mittelstand profitiert in herausfordernden Zeiten

von sturmerprobten Führungskräften. Vier von zehn Unternehmen verfügen über

echte Krisen-Expertise, weitere drei von zehn attestieren sich ausreichende

Routine. Laut der aktuellen Studie "Restrukturierung 2021" wird dennoch häufig

nur auf Sicht gefahren, denn die Hälfte der Unternehmen verfolgt keinen

strukturierten Prozess für eine zukunftsfähige Ausrichtung. Für die Untersuchung

hat die Unternehmensberatung Staufen mehr als 200 Inhaber und Top-Führungskräfte

von Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 20 Millionen Euro befragt.



"Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig eine schnell agierende

Entscheidungskultur auf der Managementebene ist. Der deutsche Mittelstand ist

diesbezüglich ordentlich aufgestellt", sagt Andreas Sticher, Partner für

Restrukturierung bei der Unternehmensberatung Staufen. "Bei den von uns

befragten Unternehmen stellen sich 39 Prozent ein gutes Zeugnis aus und geben

an, über ein erfahrenes Management in Bezug auf die Bewältigung von Krisen zu

verfügen. Weitere 31 Prozent glauben, eher erfahren zu sein."







zwischen den Branchen identifiziert: "Besonders auffällig ist, dass die

Industrieunternehmen sehr viel krisenerfahrene Manager an Bord haben als

Dienstleistungs- oder Handelsunternehmen."



Wenn es aber darum geht, Schieflagen rechtzeitig zu erkennen, gibt es dem

Berater zufolge noch in allen Branchen Nachholbedarf. Nur 47 Prozent der

Unternehmen arbeiten mit einem klar strukturierten Prozess, um die

Zukunftsfähigkeit des Unternehmens auf den Prüfstand zu stellen. Und lediglich

49 Prozent geben an, regelmäßig Krisenszenarien und mögliche Gegenmaßnahmen

durchzuspielen. Staufen-Berater Sticher rät zu mehr Engagement: "Unternehmen

müssen in Szenarien denken und verschiedene Abwehrmechanismen durchspielen. Es

ist wie im Fußball: Jeder weiß, wie eine Ecke ausgeführt wird, trotzdem

trainieren die Mannschaften regelmäßig diese Standardsituation."



Altbewährte Methoden für die Krisen-Früherkennung



In Sachen Krisen-Früherkennung setzen Unternehmen vor allem auf klassische

Systeme und Kennzahlen. Ein eigenes Risikomanagement-System wird von 48 Prozent

der Unternehmen eingesetzt und ist damit die am häufigsten genutzte Variante, um

mögliche Schieflagen zu erkennen, bevor diese existenzbedrohend werden. Dahinter

folgen Finanz-Kennzahlen (47 Prozent) und Hinweise von Führungskräften (44

Prozent).



"Modernere Management-Tools wie zum Beispiel Trendradars oder datengetriebene

Ansätze wie Data Analytics eignen sich ideal, um die klassischen Systeme der Seite 2 ► Seite 1 von 2



