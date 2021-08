Datametrex erhält KI-Auftrag

Toronto, Kanada, den 26. August 2021 - Datametrex AI Limited (das "Unternehmen" oder "Datametrex") (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Vertrag mit einem kanadischen Technologieunternehmen über Künstliche Intelligenz (" KI" ) im Wert von 250.000 CAD abgeschlossen und am 23. August eine Anzahlung in Höhe von 50 Prozent erhalten hat.

Im Rahmen des Vertrags wird das Unternehmen seine Nexology-KI, Nexa Intelligence, einsetzen, die eine vertiefte Analyse und ein besseres Verständnis von Social-Media-Influencern im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten, einschließlich Altcoins, ermöglichen wird. Nexa Intelligence ist eine Social-Media-Entdeckungs- und Überwachungsplattform für diejenigen, die aus Diskussionen verwertbare Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung gewinnen müssen. Das System sammelt und analysiert Daten von Twitter, Facebook, Tumblr, Blogs, Webforen, Online-Nachrichtenseiten, Google Alerts und RSS-Feeds. Mit dem System können Sie qualitative Analysen auf der Grundlage quantitativer und qualitativer Daten durchführen.

Viele Anleger haben sich dem Thema Krypto in den sozialen Medien zugewandt, was sich auf die Kryptowährungsmärkte und den Kursanstieg eines bestimmten Coins auswirken kann, manchmal sogar trotz schlechter wirtschaftlicher Indikatoren. Unternehmen sind auf der Suche nach diesen Influencern, um mit ihnen in Kontakt zu treten und ein Verständnis für die Gesprächslage rund um Bitcoin und Altcoins zu bekommen.

Soziale Medien sind so konzipiert, dass sie mit Hilfe von Algorithmen denjenigen ansprechen, der sie liest. Wenn man also einen Beitrag von Menschen sieht, die ähnliche Interessen haben und in einer Art und Weise sprechen, mit der man sich identifizieren kann, kann man sich an der Konversation beteiligen und fühlt sich so dem Thema näher. Dies führt zu einem Problem, da sich jeder als Finanz-Influencer oder Finfluencer profilieren kann.