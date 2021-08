Phänomen Impfkampagne: gevekom erwartet Umsatzplus von mehr als 70 Prozent in 2021

Dresden (ots) - Wenn im September alle Corona-Impfzentren schließen, brechen dann bei einem in die Impfkampagne eingebundenen Callcenter die Umsätze ein und tausende Agenten sitzen auf der Straße? Nein, sagt gevekom Chef Roman Molch: "Die Impfkampagne hat uns Kapazitäten aufbauen lassen, die wir nicht mehr hergeben. Im Gegenteil: Wir haben den Vertriebsturbo eingeschaltet und der boomende Onlinehandel hat uns geholfen, so dass das Wachstum nachhaltig ist. Die Impfkampagne hat uns auf ein neues Niveau gehoben."



Der Contact Center Dienstleister gevekom, Dresden, prognostiziert für das Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von über 70 Prozent auf mehr als 52 Mio. Euro (2020: 30,75 Mio. Euro). Die neue Größenordnung sei die ideale Ausgangsposition für die in 2022 geplante Expansionsoffensive, sagt Roman Molch, Geschäftsführender Gesellschafter der gevekom GmbH. Zudem ermögliche der Trend zum Home Office ein Wachstum ohne neue physische Arbeitsplätze.