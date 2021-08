Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Europa Etwas leichter - Warten auf geldpolitische Signale der Fed Europas Börsen haben am Donnerstag etwas leichter tendiert. Damit hielt das zurückhaltende Geschäft der Vortage an. Am Vormittag büßte der EuroStoxx 50 0,38 Prozent auf 4165,17 Punkte ein. Ähnlich war die Lage an den großen Länderbörsen: Der …