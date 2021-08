Neue Partner EGROH und ORTHEG / Einkaufsgenossenschaften schließen sich gesund.de an (FOTO)

München (ots) - Mit den Einkaufsgenossenschaften EGROH eG aus Homberg/Ohm und

ORTHEG eG aus Laupheim schließen zwei weitere leistungsstarke Gruppen eine

Partnerschaft mit gesund.de, der zentralen Gesundheitsplattform.



Mit knapp 1.100 Vertragsteilnehmern stellt die Vertragsgemeinschaft der EGROH

und ORTHEG eine Leistungserbringergemeinschaft mit bundesweiter Flächendeckung

in allen Versorgungsbereichen dar. Sanitätshäuser, Orthopädietechniker,

Orthopädieschuhtechniker, Homecare-Unternehmen sowie Medizintechnik-Betriebe

werden durch die Vertragsgemeinschaft gegenüber den Krankenkassen und der

Politik vertreten.





Die beiden Unternehmen streben gemeinsam mit gesund.de eine Vertriebs- undKooperationspartnerschaft an. Sie sind bereits seit vielen Jahren Partner vonNOVENTI, des Gesellschafters von gesund.de.Die Heil- und Hilfsmittelerbringer sollen im nächsten Jahr auf der zentralenGesundheitsplattform eingebunden und so mit den Endverbrauchern vernetzt werden.Schon jetzt können Vor-Ort-Apotheken aktiv an gesund.de teilnehmen und bereitsjede dritte Apotheke in Deutschland hat sich für gesund.de entschieden."Wir treiben den Ausbau von gesund.de hin zu einer umfassendenGesundheitsplattform mit einem Fokus auf Services rund um die Einführung desE-Rezepts immer weiter voran. Dabei sind neben den Apotheken auch dieSanitätshäuser und weitere Leistungserbringer von entscheidender Bedeutung. Wirfreuen uns über den Vertrauensvorschuss, den uns starke Partner wie EGROH undORTHEG schon in dieser frühen Entwicklungsphase gewähren. Dabei spielt die engeVerbindung mit unseren Gesellschaftern eine entscheidende Rolle", sagt Dr. SvenSimons, Geschäftsführer von gesund.de.Stephanie Röhrig, Teamleiterin im Vertragsmanagement bei der EGROH eG undAndreas Bolsinger, Vorstandsvorsitzender der ORTHEG eG freuen sich, die weitereEntwicklung im Sinne einer guten Patienteninformation und -versorgung zuunterstützen und mit zu gestalten.Eine Besonderheit der EGROH und ORTHEG: Die Mitglieder der Genossenschaftenhaben die Möglichkeit, auch der Vertragsgemeinschaft der EGROH-Service GmbHbeizutreten und das gemeinsam entwickelte Partnerportal "ORTHEGROH" zu nutzen.Die Genossenschaften EGROH eG und ORTHEG eG verfügen beide über ein eigenesLager und können die Lieferbereitschaft der angeschlossenen Mitgliedsbetriebemit mehr als 20.000 Produkten der wesentlichen Hersteller bzw. Lieferanten derHilfsmittelbranche sicherstellen.Über EGROH eGDie EGROH eG ist eine Einkaufsgenossenschaft im Bereich Rehabilitation,Orthopädie-Technik, Orthopädie-Schuhtechnik, Medizintechnik und Homecare. Das