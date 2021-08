Bern/Ljubljana/Wien/München (ots) -



- Europas größter Sigfox 0G Netzbetreiber erreicht wichtige Meilensteine im

Network-Rollout in der Schweiz, Slowenien und Österreich

- Planung, Koordination und Betrieb des Netzes erfolgen zentral über Shared

Service Center (Heliot SSC)

- Heliot Strategie "We got you covered" erlaubt schnellen bedarfsgerechten

Zusatzausbau des Netzes für Kundenanwendungen

- Roaming in 72 Ländern, 18 Millionen smarte Objekte sowie die Auswahl aus fast

1000 verschiedenen Endgeräten untermauern die Pole-Position von Sigfox als

IoT-Anbieter



Flächenabdeckung und Abdeckung der Bevölkerung als grundlegendes strategisches

Vorgehen, zusätzliche Verdichtung an wichtigen Verkehrspunkten und

bedarfsgerechter Ausbau ausgerichtet an Kundenanforderungen: Heliot Europe hat

im Juni wichtige Meilensteine beim Netzausbau erreicht und damit seine Position

als größter Sigfox IoT-Netzbetreiber Europas festigen können.





SchweizSeit Juli 2021 deckt das Sigfox 0G-Netzwerk in der Schweiz über 90 Prozent derbewohnten Gebiete und logistisch genutzten Flächen und damit für IoT-Anwendungenrelevanten Bereiche ab - ein neuer Spitzenwert, der in Ergänzung mit deminternationalen Roaming und der großen Geräteauswahl die führende Position vonSigfox im Bereich der IoT-Infrastruktur untermauert und schon einige wichtigeKunden aus Logistik, Handel und Industrie überzeugt hat. Gerade dieunkomplizierte pan-europäische Einbindung war hier - neben den günstigenInvestitions- und Betriebskosten - oftmals ausschlaggebend.SlowenienErst vor knapp zehn Monaten war Heliot Europe hier in Slowenien an derSonnenseite der Alpen an den Start gegangen. Bereits Ende Juni hat HeliotSlowenien das Ziel von 50 Prozent des für 2021/2022 geplanten Netzaufbauserreicht. Im südlichsten Land in der von Heliot Europe abgedeckten Region spieltspeziell das Themenfeld Smart Cities eine wichtige Rolle für IoT-Anwendungen.Für die zweite Hälfte des Netzwerkausbaus wird Heliot für eine noch schnellereExpansion neue Partner für die Erschließung der Funkstandorten rekrutieren,falls dies notwendig werden sollte.ÖsterreichDie Alpenrepublik holt auf und erschließt schon fast jede Woche eine neueTalregion. Aktuell wird bereits ein großer Teil der österreichischen Bevölkerungin den wichtigsten städtischen und ländlichen Versorgungsgebieten für Industrie,Technik und Landwirtschaft abgedeckt. Großkunden wie z.B. die ÖsterreichischePost nutzen bereits heute das Sigfox 0G-Netz für ihre Anwendungen.DeutschlandDas größte der vier Länder in der Heliot-Region legt ebenfalls beim Netzausbaunach: nachdem man im letzten Herbst bereits gut 90 Prozent der Gesamtbevölkerungmit dem 0G-Netzwerk abgedeckt hatte arbeitet Heliot Europe jetzt an einerVerdichtung in den Ballungsräumen speziell für Großkunden aus demLogistikgeschäft und dem Handel.Zentrale Planung und Umsetzung des NetzausbausDas hinter der Planung der Expansion stehende Unternehmen Heliot SSC ist inverschiedenen Bereichen tätig: so gehört Netzplanung und -aufbau zu wichtigenServicebausteinen des Unternehmens. Aber auch Betrieb und Wartung von 0GNetzwerkinfrastruktur wird angeboten - ebenso wie Abrechnung und Reporting fürden Netzbetrieb. Damit kann das Unternehmen IoT-Infrastruktur und -Dienste fürKunden noch schneller anpassen, ausbauen und einsatzfähig machen. "UnsererStrategie 'We got you covered' folgend bieten wir einen schnellen undbedarfsgerechten Netzausbau an - dies haben wir erfolgreich bei unserenGroßkunden aus Logistik und Handel bewiesen," sagt Thomas Scheibel, CEO vonHeliot Europe.Weltweiter Aufwärtstrend sorgt für neue Sigfox NetzwerkeSchon heute ist das globale Sigfox 0G Netzwerk für IoT in 72 Ländern weltweitverfügbar - mit iWire, einem IoT-Netzanbieter wird schon bald das 0G-Netzwerk inweiteren Ländern angeboten werden. Mit 34 Millionen US-Dollar aus einerSerie-A-Finanzierung ist der Aufbau von Sigfox-Netzwerken in 12 neuen Ländern inAsien, dem Nahen Osten und Afrika geplant. iWire hatte das Sigfox-Netzwerk inden Vereinigten Arabischen Emiraten bereits 2019 auf- und ausgebaut und mit denzusätzlichen Mitteln möchte das Unternehmen seine Netzabdeckung auf neue Märktewie Indien, Bahrain, Kuwait, Saudi-Arabien, Jordanien, Türkei und Tunesienausweiten. Ab dem nächsten Jahr wird iWire sein Netzwerk auch auf Bangladeschund Sri Lanka ausdehnen, und ein paar weitere Länder im Nahen Osten und inAfrika stehen auf dem Plan.