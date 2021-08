--------------------------------------------------------------------------------

HalbjahresergebnisWien -* Ergebnis zum 1. Halbjahr 2021Die positiven Entwicklungen im Vergleich zum von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägten ersten Halbjahr 2020 resultieren aus dem Umsatzanstieg inbeiden Divisionen und dem Wegfall der Sondereffekte. Der Umsatz der Frauenthal-Gruppe beläuft sich im ersten Halbjahr 2021 auf MEUR 503,5 und steigt damit imVergleich zum 1. Halbjahr 2020 um MEUR 110,8 (+28,2 %). MEUR 361,0 (+25,4 %)entfallen auf die Division Frauenthal Handel und MEUR 142,5 (+36,1 %) auf dieDivision Frauenthal Automotive.Das Konzern EBITDA für das erste Halbjahr 2021 beträgt MEUR 27,1. Das ist einAnstieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 von MEUR 13,0 - hauptsächlichverursacht durch den Umsatzanstieg in beiden Divisionen.Die Division Automotive weist ein EBITDA von MEUR 11,8 aus, im Vergleich zumersten Halbjahr 2020 ist dies ein Anstieg in Höhe von MEUR 9,1. Im Ergebnis desersten Halbjahres 2020 war ein außerordentlicher Ertrag von MEUR 1,8 inZusammenhang mit einer EEG-Begünstigung aus Vorjahren enthalten. Das bereinigteEBITDA im ersten Halbjahr 2021 der Division Frauenthal Automotive 2021 steigtsomit um MEUR 10,9 gegenüber den Vorjahreswerten.Das EBITDA in der Division Handel beträgt MEUR 16,2 und liegt damit aufgrund derhöheren Umsätze um MEUR 4,1 über dem ersten Halbjahr 2020. Hierzu ist zuerwähnen, dass im ersten Halbjahr 2020 aufgrund der Nutzung der Kurzarbeit derPersonalaufwand iHv MEUR 5,9 (1-6/ 2021 MEUR 0,3) reduziert wurde, sowieKosteneinsparungen vorgenommen wurden.Die Konzern Bilanzsumme zum 30. Juni 2021 beträgt MEUR 465,0 und steigt damit imVergleich zum 31. Dezember 2020 um MEUR 24,0; dies ist vor allem auf diegestiegenen kurzfristigen Vermögenswerte (Vorräte und Forderungen ausLieferungen und Leistungen) zurückzuführen.Aufgrund des positiven Halbjahresergebnisses steigt das Eigenkapital auf MEUR122,1 zum 30. Juni 2021 bzw. die Eigenkapitalquote auf 26,3 %. Im Vergleich zum31. Dezember 2020 ist dies ein Zuwachs um 0,4 Prozentpunkte.in MEUR 1-6/2021 Veränderung 1-6/2020Umsatz 503,5 28,2% 392,7EBITDA 27,1 92,2% 14,1EBITDA bereinigt 1) 27,1 120,3% 12,3EBIT 11,0 199,1% -11,1EBIT bereinigt 1) 2) 11,0 368,3% -4,1Ergebnis nach Steuern 7,8 143,8% -17,8