Hamburg (ots) - 42 Prozent der Industrieunternehmen haben kürzlich eine

Neuorganisation abgeschlossen, weitere 39 Prozent befinden sich gerade mitten im

Umbau, elf Prozent planen eine Veränderung. Digitalisierung, Kostendruck sowie

harter Wettbewerb sind die wichtigsten Treiber. Mit dem Lieferkettengesetz,

einer möglichen Homeoffice-Ausweitung und dem Einhalten von Klimazielen sind

weitere Umbaumaßnahmen programmiert. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie

Potenzialanalyse Organisation x.0 (https://www.soprasteria.de/newsroom/publikati

onen/studien/free/potenzialanalyse-organisation-x0) von Sopra Steria in

Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut.



Die Integration neuer Arbeitsmodelle wie Remote Work, das Anpassen der

Jobprofile für eine Industrie 4.0, Aufbrechen von Team- und Standortsilos,

Veränderung der Führungskultur: Die Liste der abgeschlossenen und anstehenden

Veränderungen der verarbeitenden Industrie in Deutschland ist lang. Und die

Reformen betreffen nicht nur die internen Abläufe und die Zusammenarbeit. Jedes

dritte Unternehmen öffnet sich beispielsweise für externe Partner und weitet das

Engagement in Netzwerken und Plattformen aus. Jedes fünfte baut die Organisation

in Richtung einer 24/7-Erreichbarkeit für Kunden aus.









"Wohl nie war der Transformationsdruck im verarbeitenden Gewerbe selbst für

erfolgsverwöhnte Unternehmen so groß wie heute", sagt Kris Steinberg, Head of

Strategy Consulting bei Sopra Steria Next, der Management-Consulting-Einheit von

Sopra Steria. Mehr als die Hälfte der befragten Managerinnen und Manager sieht

speziell im härteren Wettbewerb einen Zwang zur organisatorischen Veränderung.

60 Prozent nennen den Kostendruck als Treiber. In den Strategieabteilungen

festigt sich die Einsicht: Kostenführerschaft und Innovationskraft sind bald

keine Alleinstellungsmerkmale mehr für die deutschen Weltmarktführer. Die

bewährten Geschäftsmodelle sind bedroht. Steigende

Umstellung auf eine klimaneutrale Produktion und transparente Lieferketten

belasten die Bilanzen.



Eine Ruhepause für den organisatorischen Wandel ist nicht in Sicht - auch

langfristig nicht. Schocks und Entwicklungen, beispielsweise die Pandemie oder

politische Konflikte, bringen Lieferketten immer wieder durcheinander. "Eine

stabile Organisation, die sich über Zeiträume von fünf bis zehn Jahren lediglich

evolutionär verändert, ist kein realistisches Szenario mehr", sagt

Managementberater Kris Steinberg. Die Folge: Die Unternehmen wollen und müssen

sich deutlich beweglicher aufstellen. Dazu gehört, dass sie diverse

sich deutlich beweglicher aufstellen. Dazu gehört, dass sie diverse

Organisationsmodelle in der Schublade parat haben, auf die sie schnell







