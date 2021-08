Beim Hamburger Hafen, HHLA, schaut man optimistisch in die Zukunft. Das macht CFO Roland Lappin beim Hamburger Investorentag (HIT) von Montega deutlich. Die Hamburger setzen verstärkt auf Automatisierung und Digitalisierung. Man sei darin neugierig aktiv, so Lappin vor Investoren. So will man Chancen schon zu einem frühen Zeitpunkt wahrnehmen.Bis 2025 will HHLA das EBIT auf 300 Millionen Euro steigern. Für das laufende Jahr ...