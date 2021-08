Corona-Krise trifft vor allem kleine Unternehmen

Frankfurt am Main (ots) -



- Neue Analyse von KfW Research zu Mustern der Krisenbetroffenheit und Resilienz

- Auslandsaktive und Unternehmen mit schwacher Bonität ebenfalls häufiger

betroffen

- Innovative und digitale Mittelständler kommen besser durch die Krise



Die Corona-Pandemie hat sichtbare Spuren in vielen der 3,8 Millionen

mittelständischen Unternehmen in Deutschland hinterlassen. Allerdings betreffen

die Auswirkungen der Krise den gesamten Mittelstand nicht einheitlich, sondern

treten verstärkt in einzelnen Segmenten auf. In einer neuen Studie hat KfW

Research Muster der Krisenbetroffenheit bzw. einer Krisenresilienz

herausgearbeitet. Der Analyse zufolge kommen kleine Unternehmen schlechter durch

die Krise als etwa mittelgroße Mittelständer. Zudem finden sich von der Krise

betroffene Unternehmen häufiger unter den Unternehmen mit einer bereits vor dem

Ausbruch der Corona-Pandemie schwachen Bonität, unter auslandsaktiven

Unternehmen und in Branchen, die sich nicht durch eine Sonderkonjunktur den

Auswirkungen der Corona-Pandemie entziehen konnten.







Unternehmens hat KfW Research etwaige Umsatzeinbußen und die Entwicklung der

Eigenkapitalquote während der Corona-Krise herangezogen. In letzterer schlagen

sich Umsatzverluste nieder, die nicht kompensiert werden können, sondern zum

Verzehr der Eigenkapitalausstattung führten bzw. die Aufnahme von Krediten zur

Liquiditätssicherung erforderlich machten. Eine Verschlechterung der

Eigenkapitalquote wirkt sich über die akute Krisenphase hinaus negativ aus, etwa

weil dies die Finanzierungsmöglichkeiten eines Unternehmens schmälert.



Insgesamt mussten im Mai 2021 noch 39 % der mittelständischen Unternehmen

Umsatzeinbußen verkraften. Zu Beginn der Krise im April 2020 hatte sich dieser

Anteil auf 66 % belaufen. Über eine im Zuge der Corona-Pandemie gesunkene

Eigenkapitalquote berichtete im Mai 2021 etwa ein Viertel (24 %) der deutschen

Mittelständler.



Der tiefergehende Blick zeigt hierbei folgende Muster:



- Kleine Unternehmen (unter 5 Beschäftigte) leiden am häufigsten an den

Krisenfolgen: 41 % müssen nach wie vor Umsatzeinbußen hinnehmen, 24 % von

ihnen berichten von einer niedrigeren Eigenkapitalquote

- Was die Hauptwirtschaftszweige angeht, so treffen Umsatzeinbußen

Handelsunternehmen am häufigsten (57 %), während Bauunternehmen mit 9 % am

seltensten darunter leiden. Die Betroffenheit im Verarbeitenden Gewerbe und im

Dienstleistungssektor liegt mit 40 bzw. 38 % nahezu gleich auf dazwischen.

Diese unterschiedlich starken Betroffenheiten schlagen jedoch nur teilweise



