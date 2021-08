Faktenkontor tritt dem internationalen Agenturen-Netzwerk Tribe Global bei

Hamburg (ots) -



- Internationale Ausschreibungen und Expertise von 40 Agenturen weltweit



Das Faktenkontor erweitert sein Netzwerk. Um internationale Kunden besser

beraten zu können, setzt die inhabergeführte Hamburger Agentur auf die

Kompetenzen von Tribe Global an mehr als 40 Standorten von Argentinien über

China bis in die USA (https://www.tribeglobal.net/Members-Partners) . Auch in

Europa sind neben Deutschland zahlreiche Länder wie Frankreich, Italien und die

Niederlande vertreten.



Als Partner im internationalen Bereich unterstützt Tribes das Faktenkontor bei

Ausschreibungen außerhalb Deutschlands. Das 2012 gegründete Netzwerk besteht aus

über 40 erfolgreichen inhabergeführten Agenturen weltweit. Für ihr jeweiliges

Land kennen sie Trends, verstehen die Menschen mit ihren Eigenheiten, Sprachen

und Kulturen. Jede von ihnen ist unterschiedlich und bringt individuelle

Fähigkeiten und spezielles Wissen in das Netzwerk ein.







Communication, Data-Driven-Communication sowie Reputationsmanagement und

Krisen-PR auch länderübergreifend Kunden bei ihren kommunikativen

Herausforderungen unterstützen. Mit seinen zahlreichen Themenfeldern und

Schwerpunkten im Bereich Finance und der B2B-Kommunikation gliedert sich das

Faktenkontor perfekt in das Netzwerk ein.



Excellence Creates Value



"Excellence Creates Value bleibt auch weltweit unser Anspruch", sagt Dr. Roland

Heintze, Geschäftsführer der Faktenkontor GmbH. "National wie international

wollen wir den Kunden Reichweite und Sichtbarkeit durch faktenbasierte und

datengetriebene Kommunikation verschaffen. Wir freuen uns auf zusätzliche

internationale Projekte und den Austausch mit den Kollegen weltweit. Das

funktioniert unter Agenturinhabern immer besser als in klassischen

Netzwerkagenturen."



Faktenkontor: Berater für Unternehmens-und Vertriebskommunikation



Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation.

Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung,

Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre

Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu

erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen

sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist

zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und

Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger

Consulting Club e.V. (HCC).



Besuchen Sie unsere Website: http://www.faktenkontor.de



Pressekontakt:



Dr. Roland Heintze

Faktenkontor GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 37

D-20459 Hamburg

Tel.: 0 40/253 185-1 10

Fax: 0 40/253 185-3 10

E-Mail: mailto:Roland.Heintze@faktenkontor.de

http://www.faktenkontor.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52884/5003293

OTS: Faktenkontor





