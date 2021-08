Seite 2 ► Seite 1 von 2

München/Pforzheim (ots) - In vielen Bereichen hat die Corona-Pandemie zumStillstand geführt oder zumindest das Wachstum gebremst - nicht aber in derSolarbranche. Der europäische Photovoltaik-Markt (PV-Markt) boomt, die Nachfrageist riesig. Neue Akteure drängen auf den Markt, innovative Geschäftsmodellewerden entwickelt. Wohin geht die Reise der Photovoltaik? Was sind Trends undInnovationen? Antworten auf diese Fragen sowie Möglichkeiten zumErfahrungsaustausch und Networking mit Experten und Branchenvertretern gibt dieIntersolar Europe Conference 2021. Die Fachkonferenz findet im Rahmen derIntersolar Europe Restart 2021 am 6. und 7. Oktober auf dem Messegelände Münchenim Conference Center Nord (CCN) statt.Im Jahr 2020 wurden trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf der ganzenWelt 138,2 Gigawatt (GW) PV-Leistung neu installiert, was einem Wachstum bei denNeuinstallationen von 18 Prozent im Vergleich zu 2019 entspricht. Das markierterneut einen globalen jährlichen Rekord für den Solarsektor: Die weltweitinstallierte PV-Leistung liegt damit bei 773,2 GW. Mit dieser 22-prozentigenSteigerung überschreitet der PV-Sektor den Meilenstein eines dreiviertelTerawatts (TW) an installierter Leistung. Auch für 2021 stehen alle Zeichen aufWachstum. Der Global Market Outlook for Solar Power 2021-2025 von SolarPowerEurope prognostiziert für 2021 im mittleren Szenario einen Anstieg der neuinstallierten Leistung um 18 Prozent auf 163,2 GW. Für 2025 geht SolarPowerEurope von fast 1,9 TW global installierter Leistung aus.Das Wachstum ist nicht zuletzt auf das Clean Energy Package der EUzurückzuführen, wonach der Anteil erneuerbarer Energien bis zum Jahr 2030 auf 32Prozent steigen soll. "Aber auch deutliche Kostenverbesserungen, das verstärkteAufkommen von Power Purchase Agreements (PPA) sowie Innovationen und neueAnwendungen haben zum weiteren Aufwind innerhalb des Marktes beigetragen", sagtMarkus Elsässer, Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH - zusammen mit derFreiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) Veranstalter derIntersolar Europe. Auch die Digitalisierung treibt den Markt an: MachineLearning, künstliche Intelligenz (KI) und Big Data schaffen neue Möglichkeitenfür das Systemdesign, die Anlagenkonfiguration, Predictive Maintenance,Monitoring und Ertrags- und Wetterprognosen (Forecasting). All das dient derReduzierung der Stromgestehungskosten und damit der Rentabilität der Anlagen.Floating PV und Agri-Photovoltaik entwickeln sich dynamischInnovationen bringen auch frühere Nischen-Technologien wie Floating PV undAgri-Photovoltaik (Agri-PV) voran. Ihr Potenzial ist unbestritten, denn durch