DEUTSCHE BANK stuft Grand City Properties auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Grand City Properties von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 23 auf 24 Euro angehoben. Die Aktie habe in diesem Jahr schon deutlich zugelegt und sei damit dem starken Anstieg des Wohnimmobiliensektors gefolgt, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bewege sich nun im Bereich seines Kursziels. Seine Schätzungen ließ Kuhn weitgehend unverändert. Er verringerte jedoch den Abschlag auf den 2021er-Substanzwert, da Grand City in den zurückliegenden Quartalen beständig gute Resultate vorgelegt habe, sowohl in finanzieller wie in operativer Hinsicht./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2021 / 20:55 Uhr / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.