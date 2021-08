DGAP-Ad-hoc: SunMirror AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Sonstiges

SunMirror AG: SunMirror AG vereinbart Angebot für den Erwerb von Latitude 66



26.08.2021 / 12:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)



SunMirror AG vereinbart Angebot für den Erwerb von Latitude 66



Zug, Schweiz, 26. August 2021 - Die SunMirror AG ("SunMirror"; XETRA Wien: ROR1; ISIN CH0396131929), die als Explorationsunternehmen auf Bodenschätze wie Gold, Lithium, Kobalt und andere Metalle und Mineralien für Zukunftsindustrien spezialisiert ist, hat über ihre hundertprozentige Tochter SunMirror Luxembourg S.A. ("SM S.A.") eine bedingte verbindliche Vereinbarung mit Latitude 66 Cobalt Limited über den Erwerb von 100 Prozent der Aktien des finnischen Kobaltunternehmens Latitude 66 Cobalt Oy ("Latitude 66") von dessen Muttergesellschaft Latitude 66 Cobalt Limited ("Muttergesellschaft") getroffen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit von Latitude 66 liegt in der Exploration und Erschließung von Minen. Die operative Geschäftstätigkeit des Unternehmens befindet sich in Finnland. Latitude 66 wurde vor vier Jahren gegründet und ist einer der führenden Kobaltexplorer in Europa. Das Unternehmen kontrolliert das größte Explorationspaket eines einzelnen Unternehmens in Finnland mit derzeit mehr als 9.000 km². Das am weitesten fortgeschrittene Minenerschließungsprojekt von Latitude 66 ist die viertgrößte bekannte Kobaltlagerstätte in der EU und die zweitgrößte, die noch nicht abgebaut wird. Darüber hinaus verfügt Latitude 66 über ein umfangreiches Explorationsportfolio mit über 100 identifizierten Zielen für weitere Explorationen. Der an die Muttergesellschaft zu zahlende Kaufpreis wird sich voraussichtlich auf 45 Mio. Euro belaufen, zahlbar in bar bei Abschluss der Transaktion, sowie auf eine 2%ige Nettolizenzgebühr für die zukünftige Produktion. Der Verwaltungsrat von SunMirror und der Verwaltungsrat der Muttergesellschaft haben dem Verkauf von Latitude 66 an SM S.A. bereits zugestimmt. Die bedingte bindende Vereinbarung bezüglich des Erwerbs von Latitude 66 enthält ein alternatives Vollzugsmodell, das SM S.A. die Möglichkeit gibt, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen, ein Übernahmeangebot für die Muttergesellschaft in Übereinstimmung mit dem geltenden australischen Gesellschaftsrecht zu unterbreiten. Der Abschluss der Übernahme von Latitude 66 oder ein Übernahmeangebot, falls ein solches später von SM S.A. abgegeben wird, erfolgt unter der Bedingung, dass SunMirror eine Kapitalerhöhung über 70 Mio. Euro umsetzt sowie weiteren üblichen Bedingungen. Seite 2 ► Seite 1 von 4



