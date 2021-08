Handel zwischen Afrika und Deutschland wieder auf Wachstumskurs / Ermutigende Signale vor dem G20-Compact with Africa-Gipfel

Berlin, Bonn (GTAI) (ots) - Am Freitag, den 27. August 2021 findet die 4.

Konferenz zum "G20 Compact with Africa (CwA)" im Bundeskanzleramt statt. Die

Vorzeichen der hybriden Veranstaltung sind deutlich besser, als viele noch vor

einem Jahr erwarten konnten. Die Wirtschaft in Afrika scheint sich langsam von

den Folgen der anhaltenden Corona-Krise zu erholen. Sowohl die

Konjunkturprognosen als auch die Handels- und Investitionsdaten zeigen eine

positive Tendenz.



Der IWF erwartet für Subsahara-Afrika eine Zunahme des realen

Bruttoinlandsprodukts für 2021 von 3,4 Prozent und für 2022 von 4,1 Prozent. Die

deutschen Importe aus Afrika sind laut Destatis im ersten Halbjahr 2021 um 39,4

Prozent auf 12,6 Milliarden Euro gestiegen. Deutschlands Exporte nach Afrika

haben in der ersten Jahreshälfte um 10,5 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro

zugelegt. Besonders deutlich im Plus sind die deutschen Lieferungen in Richtung

einiger wichtiger CwA-Länder: Die Ausfuhren nach Marokko stiegen um 22,6

Prozent, die nach Tunesien um 24,5 Prozent und nach Ghana und Côte d'Ivoire um

52,3 bzw. 45,4 Prozent. "In diesem Zusammenhang ist auch Südafrika, Deutschlands

wichtigster Handelspartner in Subsahara-Afrika, hervorzuheben. Die Ausfuhren in

das Land sind um rund ein Viertel gestiegen - nach einem Rückgang 2020 von 11,3

Prozent", erklärt Martin Kalhöfer, für Afrika zuständiger Bereichsleiter bei

Germany Trade & Invest (GTAI).







Jahren positiv entwickelt. Laut Daten der Deutschen Bundesbank erreichten sie

2019 einen Bestand von 12 Milliarden Euro. Die CwA-Länder verzeichneten in den

Jahren 2017 bis 2020 einen überdurchschnittlichen Zufluss an

Direktinvestitionen. Mit Ägypten und Marokko gehören zwei Compact-Länder zu den

drei wichtigsten Investitionsstandorten für deutsche Unternehmen, neben

Südafrika. "Dieser insgesamt positiven Tendenz stehen allerdings

besorgniserregende politische Entwicklungen in einigen Ländern des Kontinents

gegenüber. Die Staatskrise in Tunesien, ungelöste Konflikte in Äthiopien sowie

heftige Spannungen zwischen Marokko und Algerien hemmen das große Potenzial des

Kontinents. Gerade auch für deutsche Unternehmen, die in der Region tätig sind

oder sich engagieren wollen, ist die politische Stabilität und Zuverlässigkeit

jedoch von zentraler Bedeutung", erklärt Martin Kalhöfer.



Weitere Informationen zu Afrika erhalten Sie unter: http://www.gtai.de/afrika

und http://www.africa-business-guide.de



Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der

Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen

über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort

Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in

Deutschland.



