FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) untersucht einem Insider zufolge die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS . Es gehe um den Vorwurf, der Vermögensverwalter habe seine nachhaltigen Investmentprodukte falsch ausgewiesen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bereits am Mittwochabend hatte das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtet, dass die US-Börsenaufsicht SEC rund um mutmaßliches, sogenanntes Greenwashing gegen die DWS ermittelt. Die Aktie der Fondsgesellschaft sackte am Donnerstag deutlich ab./niw/mis