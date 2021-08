Start der Frauen-Bundesliga / Frauenfußball mit Potenzial zum Wachstumsmarkt

--------------------------------------------------------------

München





- Das Interesse von Sponsoren und Medien am Frauenfußball steigt - das sorgtmittelfristig für eine weitere Professionalisierung des Sports.- 18 der 20 umsatzstärksten Clubs im internationalen Spitzenfußball habeninzwischen ein Frauenteam.- Mehr mediale Aufmerksamkeit: Erstmals zeigt MagentaSport alle Spiele derFrauen-Bundesliga live und auch die Sportschau will ihre Berichterstattungausbauen.1974 wurde in Deutschland erstmals um einen offiziellen Meistertitel imFrauenfußball gespielt. Seitdem hat sich viel getan. Am Freitag startet dieFrauen-Bundesliga in ihre 32. Saison. Auch der aktuelle Annual Review ofFootball Finance von Deloitte widmet sich in einem Kapitel den Entwicklungen imFrauenfußball.Der Bereich ist kommerziell noch vergleichsweise gering ausgeprägt. So konntendie zwölf Clubs der Flyeralarm Frauen-Bundesliga in der Saison 2019/20 - trotzCOVID-19-bedingter Einschränkungen - einen neuen Umsatzrekord erwirtschaften.Der vom Deutschen Fußball-Bund veröffentlichte Saisonreport weist einen Erlösvon ca. 1,10 Mio. Euro pro Club aus. Kumuliert haben die zwölf Mannschaftensomit einen Umsatz von etwa 13,25 Mio. Euro erzielt.Perspektivisch ist der Frauenfußball ein Wachstumsmarkt. "Frauenfußball wird inden kommenden Jahren auch für Sponsoren und Ausrüster immer attraktiver werden,da die Teams und Spielerinnen bereits heute wichtige gesellschaftliche Themenund Werte besetzen und dieses Potenzial in Zukunft noch stärker für sich nutzenkönnen", erklärt Stefan Ludwig, Partner und Leiter der Sport Business Gruppe beiDeloitte. "Dies stößt auch Entwicklungen weiterer Bereiche des Frauenfußballsan, wie bspw. Professionalisierung der Medienproduktion, der Stadien und derStrukturen. Dadurch wird wiederum die Qualität des Spielerlebnisses gesteigert,was den Sport dann wiederum für Zuschauer, Medien und weitere Sponsorenzusehends attraktiver macht."Meilensteine bei den MedienrechtenErstmals werden in der neuen Spielzeit 2021/22 alle Bundesliga-Partien der 22Spieltage fernsehgerecht produziert. Grundlage hierfür ist ein Vertrag zwischendem Deutschen Fußball-Bund und der Telekom , die sich die Produktionskostenteilen werden. Alle Spiele werden zudem erstmals live auf der bezahlpflichtigenTelekom-Plattform MagentaSport gezeigt. Die Kooperation umfasst auch die Saison2022/23 und sichert somit die TV-Vollproduktion für zwei Jahre. Auch die