Und so wird in der Zeit bis zu den beiden entscheidenden Gläubigerversammlungen in den Niederlanden und Südafrika etwas wichtig, was bisher eher „weit hinter den existenzbedrohenden Schadensersatzforderungen“ stand: Die Quartalszahlen zum 30.06.2021 des multinational tätigen Konzerns. Während die sehr positive Kursentwicklung der Pepkor Aktie an der Johannesburger Börse in den letzten Monaten. Und die Einnahmen der Teilplatzierung und die „Sichtbarmachung“ des Wertes der Wachstums- und Ertragsperle Pepco Group an der Warschauer Börse. Das in Verbindung mit dem beeindruckenden Turn-around der knapp 50% Beteiligung Mattres Inc. und dem Gesundschrumpfen der australischen Beteiligungen, erst den finanziellen Spielraum für die mehrfach erhöhten Angebote an die diversen Kläger, Klägergruppen und Geschädigten des Bilanzbetrugs der alten Steinhoff ermöglichte, wird es jetzt spannend:

Kann der Steinhoff Konzern die potentiellen Kosten des Vergleichs bilanziell „verpacken“? Oder ist man zu weit gegangen?

Natürlich wird weiterhin die Überschuldung des Konzerns bestehen bleiben, aber um wie viel reduziert sich diese durch“Zuschreibungen“ durch Pepco’s Börsenlisting? Wie wirkt sich die Kursrally der Pepkor Aktie aus? Gelingt dem Konzern eine Steigerung des operativen Gewinns – vor den exorbitanten Zinskosten, die kräftig nach dem Vergleichsschluss gesenkt werden müssen und wohl auch können.

Erste Hinweise wohin die reise gehen könnte geben die Pepco-Zahlen für das am 30.06. endende Quartal, die bereits Mitte Juli veröffentlicht wurden, und vorläufige Zahlen Pepkors’s von Ende Juli für das Quartal.

Die 10 % Zinskosten fressen alle operativen Fortschritte auf – deshalb muss der Vergleich durchgehen, damit hier neu verhandelt werden kann

Was erklärtes Ziel des Managements seit „Stabübergabe“ war und ist. Und natürlich gibt es neben – wie es jetzt scheint lösbaren – Schadensersatzkomplex noch weitere Baustellen. Aber deren Lösung – laufende Verhandlungen im Seifert-Carrefour-Umfeld, Ex-Eigentümer von Tekki Town mit laufendem Verfahren in Südafrika, diverse weitere Prozesse – steht und fällt mit operativer Stärke. Und hierzu sollte man Morgen früh etwas klarer sehen können.