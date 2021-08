Der Newsflow beginnt: Matador Mining legt erste Boherergebnisse vor - mit hohen Goldgehalten.

Es deutet sich an, dass Matador Minings (WKN A2DKV4 / ASX MZZ) Cape Ray-Projekt im kanadischen Neufundland größer ist als bislang gedacht. Denn gleich die ersten Diamantkernbohrungen dieses Jahres im Umfeld der Lagerstätte Window Glass Hill Granite (WGHG) stießen auf bis zu 36 g/t Gold – außerhalb der bestehenden Ressource!

Hinzu kommt, dass von Matador durchgeführte Schneckenbohrungen, mit denen man lohnenswerte Ziele für tiefere Bohrungen unterhalb einer Abdeckschicht identifizieren will, am Ende des Bohrlochs Gehalte von bis 2,4 g/t Gold nachwiesen. Damit konnte das Unternehmen in zuvor nicht untersuchten Gebieten von WGHG besonders vielversprechende Bohrziele generieren. Matador ist zuversichtlich, dass dies darauf hindeutet, dass in den noch nicht erbohrten Bereichen Goldmineralisierung weitverbreitet ist.