Mavenir übernimmt Telestax und erweitert seine Plattform für geschäftliches Messaging und Kundenbindung um CPaaS

Mavenir, der weltweit führende Anbieter von Lösungen zur Monetarisierung von mobilem und geschäftlichem Messaging für Service Provider, gab heute die Übernahme von Telestax Inc. bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Kommunikationsplattformen als Service (Communications Platform as a Service, CPaaS) und Anwendungen für die Kommunikationsbranche. Diese Übernahme ergänzt Mavenir Engage, Mavenirs Omnichannel-Messaging-Monetarisierungs- und Customer-Engagement-Angebot, um folgende Punkte:

Bereitstellung neuer agiler, flexibler SaaS-Servicemodelle für Dienstleistungsanbieter, um in der neuen digitalen Wirtschaft besser konkurrieren zu können

Spezialisierung, Flexibilität und einfache Handhabung, um die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe und eines breiten Spektrums von Branchen zu erfüllen

Service-Innovation und schnelle Funktionserweiterung durch einfach zu nutzende APIs und geschäftskritische Anwendungen

„Kommunikationsplattformen werden zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal für Dienstanbieter“, sagte Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. „Sie werden den Mehrwert für Unternehmen durch 5G mit API-Befähigung für verschiedene vertikale Bereiche wie IoT, Smart Cities und Automotive erschließen und schlüsselfertige Anwendungen für die Bereiche Logistik, Flottenmanagement, KI/ML-Chatbots, stimmliche biometrische Verifizierung, immersiver Handel/Unterhaltung und viele andere Anwendungsfälle bieten.“

„Die anfängliche Definition von CPaaS in Bezug auf PSTN-Konnektivität wurde erweitert und umfasst nun ein viel breiteres Spektrum an Dienstleistungen. Anbieter, die das gesamte Spektrum an Kommunikationsdiensten anbieten – einschließlich der API-Schicht und der Netzwerkinfrastruktur – haben einen Wettbewerbsvorteil gegenüber denjenigen, deren Strategie sich in erster Linie auf die API-Schicht konzentriert und sich für den Zugang zur Netzwerkschicht auf Partnerschaften verlässt“1, so Raúl Castañón-Martínez, Sr. Analyst im Bereich Workforce Productivity and Collaboration bei 451 Research, einer Division von S&P Global Market Intelligence. Laut dem „Workforce Productivity & Collaboration 2021 CPaaS Market Monitor“ (CPaaS-Marktmonitor für Mitarbeiterproduktivität und -zusammenarbeit 2021) von 451 Research stieg der Gesamtmarktumsatz im Jahr 2020 um mehr als 40 % auf 6,5 Mrd. USD und wird im Jahr 2025 rund 21 Mrd. USD ausmachen, was einer CAGR von 26 % entspricht.