Cartier Resources: Hier bietet sich eine Chance für mutige Anleger!

Die Aktie von Cartier Resources dümpelt derzeit vor sich hin. Doch dadurch bieten sich Chancen für mutige Anleger. Vergleichbar ist die Lage mit der von Corvus Gold, die gerade ein Übernahmeangebot vorliegen haben.

Cartier Resources: Chance auf Übernahme durch Großaktionär

Ähnlich ist die Lage bei Cartier Resources (0,25 CAD | 0,16 Euro; CA1467721082). Der Gold-Developer entwickelt die Chimo-Mine in der Provinz Québec. Es handelt sich um eine historische MIne, in der bis 1997 Gold abgebaut wurde. Cartier hat sie in den vergangenen Jahren exploriert und auf Vordermann gebracht. Inzwischen besitzt man eine Ressource von mehr als 2 Mio. Unzen für Chimo (ausführlich hier). Das Besondere ist, dass diese Mine wieder zügig in Produktion gebracht werden kann. Fachleute veranschlagen dafür lediglich ein bis zwei Jahre. Denn sie müsste lediglich entwässert werden und der Betreiber kann auf der alten Untergrundstruktur – die Stollen reichen bis in eine Tiefe von rund 900 Metern – aufbauen. Diese sind auch belastbar, wie Tests ergaben. Nicht zuletzt ist hier gar keine Verarbeitungsanlage notwendig, denn die Mine liegt in der alten Mining-Region Val-Doré, wo es zahlreiche Mühlen gibt, an die das Erz geliefert werden könnte. Somit halten sich die Investitionskosten für einen Aufkäufer in Grenzen. Mit Agnico Eagle gibt es wie bei Corvus auch einen Produzenten im Aktionariat. Agnico hält 16,4 Prozent der Cartier-Aktien und betreibt mehrere Minen und Verarbeitungsanlagen in der Region. Man hätte also die Möglichkeit, eine schnelle Produktion aufzubauen. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass Agnico diese Gelegenheit nutzt. Und somit bietet sich auch eine Chance für Anleger, hier ein paar Stücke auf niedrigerem Kursniveau einzusammeln und auf eine Übernahme durch den Großaktionär zu setzen. Die Frage ist, wann AGnico zuschlägt. Nutzt man das aktuell schwache Kursniveau? Oder wartet man noch einige Monate ab, den zum Jahreswechsel will Cartier eine Wirtschaftlichkeitsstudie für die Chimo-Mine vorlegen.