Baerbock spricht von Dreikampf bei der Bundestagswahl

KIEL (dpa-AFX) - Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich trotz gesunkener Umfragewerte für ihre Partei mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September optimistisch geäußert. "Aus dem bisherigen Zweikampf ist jetzt ein Dreikampf geworden, das macht es noch spannender", sagte Baerbock am Donnerstag am Rande eines Wahlkampfauftritts in Kiel. "Drei demokratische Parteien stehen ganz dicht beieinander." In den seit Samstag veröffentlichten Erhebungen rangierten die Grünen mit 17 bis 18 Prozent hinter CDU/CSU und SPD nur noch auf Rang drei.

"Diese letzten Wochen der Bundestagswahl werden wahnsinnig spannend", sagte Baerbock. Es sei die Frage, ob nach der Wahl ein Zweierbündnis möglich oder ein Dreierbündnis nötig sei. "Wir treten an für eine Erneuerung, andere stehen eher für einen Status quo und weiter so." Die Grünen wollten "an führender Stelle" Verantwortung übernehmen.

Notwendig seien Investitionen in die Zukunft, sagte Baerbock. "Nehmen wir Gelder in die Hand durch eine Erweiterung der Schuldenbremse, damit auch in Zukunft unsere Brücken, Schulen, Gesundheitseinrichtungen auf der Höhe der Zeit sind und nicht weiterhin marode."/akl/DP/jha