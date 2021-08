Mindset Pharma veröffentlicht präklinische Ergebnisse, die eine verlängerte Wirkdauer seiner langwirksamen Psychedelika der nächsten Generation bestätigen

Toronto, Ontario-- 26. August 2021 - Mindset Pharma Inc. (CSE: MSET) (FWB: 9DF) (OTCQB: MSSTF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von optimierten und patentfähigen Psychedelika der nächsten Generation für die Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf widmet, hat heute bekannt gegeben, dass für bestimmte Wirkstoffkandidaten aus seiner Wirkstoffgruppe 3, die aus langwirksamen Psilocybin-Analoga mit eingeschränkter Seitenkette besteht, eine verlängerte Wirkdauer und eine verminderte Wirkgröße nachgewiesen wurde. Diese Ergebnisse deuten auf eine möglicherweise signifikante Verbesserung des anhaltenden Wirksamkeits- und Sicherheitsprofils der derzeitigen Mikrodosierungspraxis hin.

„Die präklinischen Ergebnisse zu unseren langwirksamen Psilocybin-Analoga haben bedeutsame Auswirkungen auf die Therapie mit niedrigdosierten Psychedelika. Diese Ergebnisse zeigen, dass wir die Möglichkeit haben, einen Paradigmenwandel bei den Mikrodosierungstherapien einzuleiten, indem wir den therapeutischen Nutzen von Psychedelika, die nur in begrenztem Ausmaß halluzinogene Erfahrung auslösen können, für ein breites Spektrum wirksamer Dosierungen sicherstellen“, sagt James Lanthier, CEO von Mindset.

„Die Ergebnisse von In-vivo-Studien haben gezeigt, dass unsere Wirkstoffe der Wirkstoffgruppe 3 im Mäusemodell bei verhaltensbezogenen Messungen der 5-HT2A-Aktivität rund ein Zehntel der Wirkgröße von Psilocybin haben und voraussichtlich auch eine verlängerte Wirkungsdauer, was mit einer einmaligen Verabreichung pro Tag oder einer einmaligen Gabe alle zwei Tage vereinbar ist. Wir planen, unsere niedrig dosierten NCEs der Wirkstoffgruppe 3 weiterhin in translationalen präklinischen Tiermodellen zu testen um herauszufinden, inwieweit unsere Wirkstoffe eine Verbesserung der kognitiven Funktionen bewirken“, erklärt Joseph Araujo, Chief Scientific Officer von Mindset.

Bei Mindsets Wirkstoffen der Wirkstoffgruppe 3 handelt es sich um Psilocybin-Analoga der nächsten Generation, die so konzipiert wurden, dass sie den therapeutischen Nutzen einer Mikrodosierung über einen breiten Dosisbereich ermöglichen und gleichzeitig die halluzinogene Wirkung einschränken. Das Unternehmen hat mit seinen zum Patent angemeldeten neuartigen Wirkstoffen umfangreiche Spezialuntersuchungen in vitro und in vivo durchgeführt, um die optimalen psychedelischen Arzneimittelkandidaten für den weiteren Einsatz im Rahmen von klinischen Humanstudien auszuwählen.