Spey Resources beginnt mit Bohrungen auf dem Projekt Candela II im Incahuasi-Salar (Argentinien)

Vancouver, British Columbia - 26. August 2021 - Spey Resources Corp. (CSE: SPEY) (OTC: SPEYF) (FWB: 2JS) („Spey“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Amaru Drilling im argentinischen Incahuasi-Salar vor Ort ist und am Montag, den 30. August 2021 mit einem Bohrprogramm mit 5 Bohrlöchern über 710 Meter beginnen wird. Die Soleproben aus den Bohrlöchern werden mit einem Doppelpackersystem entnommen und die Kernproben werden für Porositäts- und Transmissivitätsuntersuchungen an die Einrichtung von Core Laboratories in Texas (USA) überstellt. Die Daten aus diesen Untersuchungen werden in einen NI 43-101-konformen Bericht einfließen, der nach der Zusammenstellung der Bohrergebnisse erstellt wird. Der Bericht zu unseren geophysikalischen TEM-Messungen hat drei weitläufige Einheiten mit sandiger Beschaffenheit identifiziert, die von Tonsteineinheiten begrenzt sind. Sie weisen sehr geringe Widerstandswerte auf und scheinen die Hauptgrundwasserleiter zu beherbergen. Der Grundwasserleiter, der der Oberfläche am nächsten liegt, ist mehr als 1 Kilometer lang und befindet sich etwa 75 Meter unter der Oberfläche. Die Probenahmen haben höhere Konzentrationen an der Oberfläche am westlichen Ende der Konzession ergeben.