Internationale Reisen waren aufgrund der COVID-19-Pandemie seit mehr als einem Jahr nicht mehr möglich, jetzt aber gibt es diverse Anzeichen für einen Aufschwung. Nach Angaben der U.S. Transportation Safety Administration (TSA) vom 10. August (Ortszeit) beträgt die Zahl der an Flughäfen überprüften Personen in letzter Zeit täglich etwa 2 Millionen. Das entspricht 80 Prozent der Zahl des Jahres 2019. Die Zahl stellt eine drei- bis vierfache Steigerung gegenüber 2020 dar. Auch wenn internationale Flüge noch nicht wieder normal ablaufen, scheint bei den Inlandsflügen fast alles wieder beim Alten zu sein.

David Shenman, Leiter für Vertrieb und Marketing bei LOTTE NEW YORK PALACE, merkte an, dass „die USA die Quarantänebestimmungen für Geschäftsreisende gelockert haben und die Unternehmen, im Bereich Kultur und auch in sonstigen Sektoren, wieder zur Normalität zurückkehren." Joon Huh, der stellvertretende Generaldirektor des LOTTE HOTEL SEATTLE, erklärte: „Gerade in Seattle, wo die Impfrate bei 70 % liegt, ist die Reisenachfrage im Mai um den Memorial Day herum gestiegen. Darüber hinaus haben die Hotels in den USA mit der steigenden Nachfrage in den Sommerferien die höchste Auslastung seit Oktober 2019 erreicht, so dass es für uns tatsächlich nach einer Erholung in der Branche aussieht."

Vorsorgemaßnahmen basierend auf 40 Jahren Erfahrung im Hotelmanagement

Im Januar letzten Jahres hat LOTTE HOTELS&RESORTS umgehend Gegenmaßnahmen mit Blick auf COVID-19 ergriffen. So wurden präventive Maßnahmen wie die Installation einer Wärmebildkamera und die Überprüfung der Körpertemperatur mit berührungslosen Thermometern aller Gäste, die das Hotel betreten, eingeführt. Der gesamte Prozess wurde in einem Leitfaden festgehalten, der an alle Hotels der Kette verteilt wurde. Das Hotel bemühte sich darum, die Verbreitung des Virus einzudämmen und für die Sicherheit der Gäste zu sorgen.