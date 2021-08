DAX - 10er-EMA im Fokus

Bisher hat der 50er-EMA im Tageschart im aktuellen Rücklauf gehalten. Das bisherige Tagestief wurde im DAX bei 15.701 Punkten markiert, der 50er-EMA verläuft bei 15.668 Punkten etwas tiefer.

Aktuell befindet sich der DAX in einer Gegenbewegung. Es kommt nun auf den Verlauf am 10er-EMA an. Läuft der DAX bis zum 10er-EMA hoch und dreht in diesem Bereich wieder nach unten ab, könnte eine neue Abwärtsbewegung bis unter das Verlaufstief bei 15.701 Punkten bevorstehen.