Kodiak Copper nimmt Bohrprogramm auf MPD wieder auf

26. August 2021 - Vancouver, British Columbia, Kanada – Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Belegschaft wieder in das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia zurückschickt, damit das Bohrprogramm wieder aufgenommen werden kann. Aufgrund der verbesserten Bedingungen hat sich die Waldbrandgefahr für unsere Betriebstätigkeit verringert, sodass das Unternehmen die Arbeiten wiederaufnehmen kann. Das Unternehmen wird die Situation weiterhin genau beobachten und während der verbleibenden Sommerwochen und der damit einhergehenden Waldbrandsaison entsprechend handeln.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Mein besonderer Dank gilt allen Feuerwehrleuten und Ersthelfern, die unermüdlich gegen die Waldbrände ankämpfen. Kodiak ist nun in der Lage, die Arbeit an unserem MPD-Bohrprogramm nach nur einer kurzen Unterbrechung wieder aufzunehmen, was keine wesentlichen Auswirkungen auf das große Explorationsprogramm haben wird, das wir in diesem Jahr bei MPD durchführen. Wir freuen uns auf viele Bohrergebnisse in diesem Herbst und Winter und gehen davon aus, den Markt schon bald über unsere Fortschritte informieren zu können.“

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, wo das Unternehmen 2020 hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Ummantelung entdeckt hat. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.