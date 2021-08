Cegos Group in drei Kategorien unter den Top 20 Companies / Training Industry Auszeichnungen 2021

Stuttgart (ots) - Erneut gehören die Cegos Group und damit auch die Stuttgarter

Integrata Cegos GmbH zu den Top 20 der weltweit besten Unternehmen im

Trainingsbereich. Der global agierende Weiterbildungsanbieter wurde in drei

Kategorien mit dem Training Industry Award 2021 ausgezeichnet: Zum sechsten Mal

in Folge als Top 20 Leadership Training Company , zum siebten Mal als Top 20

Training Outsourcing Company sowie zum elften Mal als Top 20 Custom Content

Development Company . Wieder behaupten die Cegos und ihre Tochtergesellschaften

so - selbst inmitten der Herausforderungen der weltweiten Gesundheitskrise -

ihre starke Marktposition als international anerkannte Trainingsdienstleister.



Bereits im März hat Training Industry die Top 20 der internationalen Unternehmen

bekannt gegeben, die in der Kategorie Führungskräftetrainings mit dem Training

Industry Award 2021 ausgezeichnet wurden. Zum sechsten Mal in Folge gehört Cegos

als Top 20 Leadership Training Company zu den Bestplatzierten. Damit würdigt

Training Industry neben der Qualität und Breite des Angebots unter anderem die

Vordenkerrolle und Innovationskraft von Cegos und den Einfluss auf die

Weiterentwicklung von Führungskräftetrainings in der Branche. "Führungskräfte

sind angesichts der derzeitigen Umbrüche mehr denn je gefordert, sich dem

raschen Wandel anzupassen und durch die Unterstützung ihrer Teams zielführend

zur Transformation der Unternehmen beizutragen. Wir freuen uns daher sehr über

die Auszeichnung. Sie unterstreicht unsere Kompetenz auf dem Gebiet der

Führungskräfteentwicklung, mit der wir unsere Kunden auf ihrem Weg erfolgreich

voranbringen", sagt Dirk Riege, Mitglied der Geschäftsführung von Integrata

Cegos GmbH. Alljährlich erstellt das amerikanische Unternehmen Training Industry

ein Ranking der international besten und innovativsten Anbieter von

Trainingsservices und -technologien in der Trainingsbranche, aufgeschlüsselt

nach unterschiedlichen Bereichen.









Auch in den Kategorien Training Outsourcing sowie Custom Content Development

stach die Cegos Group durch ihre außergewöhnliche Performance und Flexibilität,

mit der sie auf die besondere Situation der Gesundheitskrise reagiert hat,

hervor. Im Fokus der Bewertung standen unter anderem die Innovationsfähigkeit

sowie der Wirkungsgrad der Trainings. "Die in diesem Jahr ausgezeichneten Top 20

Training Outsourcing Unternehmen haben sich den Herausforderungen gestellt, mit

denen die Unternehmen während der Pandemie konfrontiert waren und haben

außergewöhnliche Lernlösungen geschaffen, um Trainingsmaßnahmen auch in

unsicheren Zeiten fortzuführen", würdigt Ken Taylor, Präsident von Training

Industry, Inc. die Leistung der Preisträger.



Auszeichnungen für Cegos China



Die Cegos Group konnte auch auf dem asiatischen Markt überzeugen und erhielt

Ende vergangenen Jahres drei wichtige chinesische Auszeichnungen. So verlieh

Chinas einflussreiche Human Resources Mitgliederorganisation Smart Sharing Club

(HREC) Cegos China zwei hohe Anerkennungen als ausgewählter

Weiterbildungsanbieter: als " China's Selected HR Service Organization on

Leadership Development of 2020 " sowie als " China's Selected HR Service

Organization on Sales Training of 2020 ". Außerdem gewann Cegos China den in

Chinas Digital Learning Branche hoch angesehenen Booaoo Award 2020 als Anbieter

von E-Learning Lernsoftware.



Integrata Cegos GmbH



Integrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und

Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende

Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt

das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene

Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf

klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien

zurückgreifen. Mehr als 1.000 Seminarthemen aus allen betrieblichen Bereichen

runden das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen

für einen nachhaltigen Wissenstransfer.



Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos

kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der

Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.100

weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige

und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und

internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.



Pressekontakt:



Kai Nellinger, mailto:kai.nellinger@integrata-cegos.de

http://www.integrata-cegos.de

Integrata Cegos GmbH

Zettachring 4, 70567 Stuttgart

Tel. +49 711 62010-201, Fax -216



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41994/5003640

OTS: Integrata Cegos GmbH





