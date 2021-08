Assetmanager setzen mit Blick auf die Erholung von Covid-19 auf Cloud und KI, so eine Umfrage für Temenos

Assetmanager haben Investitionen in Technologie und Dateninfrastruktur an die Spitze ihrer Prioritäten gesetzt, um sich für das Geschäftswachstum nach der Covid-19-Pandemie aufzustellen. 56 % geben an, dass der Fokus ihres Investments in den nächsten 12 Monaten auf diesen Bereichen liegen wird und fast die Hälfte (47 %) möchte die ESG-Konformität für ihre Produktpalette sicherstellen. Dies sind die Ergebnisse eines neuen Berichts von Funds Europe - The Future of Investment Operations - für den Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN).

Die Befragung weltweiter Investmentexperten aus dem Assetmanagement-Sektor verdeutlicht überdies, dass Unternehmen aufgrund von Covid-19 ihre IT-Strategien überdenken und auf die öffentliche/hybride Cloud umstellen. 62 % der Befragten betonen die künftige Schlüsselrolle von cloudnativen Lösungen in ihrer IT-Strategie, gefolgt von der Bedeutung von Lösungen rund um Software-as-a-Service (SaaS) (48 %) und dem Einsatz von Technologie für offene APIs (Application Program Interface) (46 %).