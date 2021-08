Um die Jahrtausendwende herum, die „Dotcom Bubble“ war gerade geplatzt, schauten sich mehrere große US-Technologiekonzerne wie Microsoft und Oracle den deutschen Wettbewerber SAP im Hinblick auf eine mögliche Übernahme näher an. Kaum Beachtung fand dagegen das damals noch kleine Startup von Marc Benioff, Salesforce.com. Inzwischen ist die Aktie von Salesforce.com (WKN: A0B87V) sogar ein Bestandteil des viel beachteten US-Leitindex Dow Jones. Zurecht, wie die gestern Abend – nach Börsenschluss – bekanntgegebenen Quartalszahlen einmal mehr beweisen.Salesforce.com mit Hauptsitz im kalifornischen San Francisco ist ein börsennotiertes US-amerikanisches Cloud-Software-Unternehmen. Der Gründer und inzwischen auch wieder alleinige CEO Marc Benioff setzte nahezu als Erster auf das heute übliche Software-as-a-Service (SaaS) Geschäftsmodell – und setzte damit auf das richtige Pferd. In erster Linie bietet Salesforce.com dabei Software für Unternehmen über die Cloud an, wodurch das SaaS-Konzept noch mehr Sinn ergibt.