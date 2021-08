Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (09.08.) zur Aktie von Marathon Oil befand sich diese in einer überaus spannenden Chartkonstellation.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (09.08.) zur Aktie von Marathon Oil befand sich diese in einer überaus spannenden Chartkonstellation.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Kommen wir auf die aktuelle charttechnische Verfassung der Aktie zurück. Aufgrund der Seitwärtsbewegung in der vergleichsweise engen Handelsspanne könnte sich Bewegungspotential aufgebaut haben. Die wichtige Frage ist nun, in welche Richtung entlädt sich dieses... Sollte es deutlich über die 12 US-Dollar gehen, könnte sich ein etwaiger Vorstoß auf der Oberseite bis in den Bereich von 13,4 US-Dollar oder gar 14 US-Dollar ausdehnen. Durchbricht die Akte hingegen die Unterstützung von 11 US-Dollar, könnte noch einmal der Bereich von 10 US-Dollar in den Fokus des Handelsgeschehens rücken.“

Kurz darauf löste Marathon Oil die enge Handelsspanne (in den Grenzen 11,0 US-Dollar bis 12,0 US-Dollar) über die Unterseite auf. Das für dieses Szenario skizzierte Bewegungsziel von 10,0 US-Dollar wurde nicht ganz erreicht. Marathon Oil drehte knapp darüber liegend wieder nach oben ab und verteidigte somit auch die 200-Tage-Linie.

In den letzten Handelstagen lancierte die Aktie einen veritablen Vorstoß auf der Oberseite, der sie nun an die wichtige Marke von 12 US-Dollar herangeführt hat. Nun gilt es! Marathon Oil muss über den Bereich 12,0 / 12,5 US-Dollar ausbrechen, um sich den Weg in Richtung 13,4 US-Dollar oder gar 14,0 US-Dollar zu ebnen. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 10,2 / 10,0 US-Dollar begrenzt bleiben. Bei einem Rücksetzer unter die 10,0 US-Dollar müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.