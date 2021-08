Axel Springer hat mit Robert Allbritton eine Vereinbarung zum Erwerb des US-Nachrichtenunternehmens POLITICO und der auf den Technologiesektor spezialisierten News-Website Protocol unterzeichnet. Im Rahmen dieser Transaktion wird Axel Springer auch die ausstehenden 50 Prozent an dem aktuell als Joint-Venture geführten Unternehmen POLITICO Europe kaufen.

POLITICO verstärkt das Portfolio von Axel Springer mit seinen meinungsstarken und fundierten Analysen sowie einem einzigartigen Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebs in Washington D.C., den USA und weltweit. Darüber hinaus bewirkt der Neuzugang noch einmal eine deutliche Steigerung der Reichweite; Axel Springer ist auf dem US-Markt bereits mit den Nachrichtenmarken INSIDER und Morning Brew vertreten.



Seit der Firmengründung vor 15 Jahren hat sich POLITICO zu einem der einflussreichsten Nachrichtenanbieter weltweit und einem Aushängeschild für erfolgreiche Medieninnovationen im 21. Jahrhundert entwickelt. Heute leisten mehr als 500 Journalistinnen und Journalisten bei POLITICO und der 2020 gegründeten Schwesterpublikation Protocol einen prägenden Beitrag zur medialen Berichterstattung über die dringlichsten Themen der Weltpolitik. Das Verlagsmodell sorgt mit einträglichen Firmenkundenabos und Werbeeinnahmen für stetiges Wachstum und solide Gewinne. Es basiert auf einer erfolgsbewährten Strategie, die auch für die Zukunft vielversprechendes Expansionspotenzial bietet.



Bereits seit 2014 betreiben Axel Springer und POLITICO das Gemeinschaftsunternehmen POLITICO Europe, an dem beide Partner bislang zu je 50 Prozent beteiligt sind. Die Publikation mit Sitz in Brüssel hat sich in der EU zu einer unverzichtbaren Informationsquelle entwickelt. Das Unternehmen hat die Größe seiner Redaktion sowie auch seine Umsätze stetig gesteigert und ist seit 2019 profitabel.



Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE: "POLITICO hat mit einem herausragenden Team den digitalen politischen Journalismus revolutioniert und neue Standards gesetzt - ein echter Leitstern. Wir begreifen es als Ehre und besondere Verantwortung, die Zukunft dieses erstklassigen Medienunternehmens mitzugestalten. Objektiver Qualitätsjournalimus ist heute wichtiger denn je. POLITICO und uns verbindet der Einsatz für journalistische Unabhängigkeit sowie eine unvoreingenommenen, nicht-aktivistische Berichterstattung. Genau das wird Grundlage sein für beschleunigtes Wachstum und unseren künftigen gemeinsamen Erfolg."